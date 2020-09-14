فرق الدبابات الروسية تتسلم بزة جديدة لجنود المدرعات

تسلمت فرقة "كانتيميروفسكايا" دبابات "تي – 80 بي في إم" الحديثة ومعها بزة "كوبوي" لرجال الدبابات.

استعرضت فرقة "كانتيميروفسكايا" للدبابات في عيد رجال الدبابات السنوي الذي صادف يوم 12 سبمتبر الجاري إمكاناتها الكثيرة، بما فيها قدرة دباباتها على اجتياز الموانع المائية سيرا على قاع النهر والبحيرة.

إقرأ المزيد

مع ذلك فإن الخبراء لاحظوا أن أفراد طواقم الدبابات ارتدوا بزة جديدة.

من المعروف أن رجال الدبابات السوفيت كانوا يرتدون تقليديا بزة سوداء اللون. ويعود هذا التقليد إلى فترة ما قبل الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945).

وقررت قيادة سلاح المدرعات الروسية تغيير هذا التقليد وجعل رجال الدبابات يرتدون البزة الجديدة الحديثة الخضراء التي تتميز براحة وحماية فعالة للجندي والضابط في ظروف القتال الحقيقي.

أما البزة السوداء فلم يتم شطبها نهائيا، إذ أن الجنود سيستخدمونها عند إجراء أعمال صيانة وإصلاح الدبابات والمدرعات.

ويستخدم طقم البزة "كوبوي" لحماية أفراد طواقم مختلف المدرعات من الشظايا والتأثير الحراري في حال إصابة الدبابة وخرق دروعها.

ويتضمن طقم البزة السترة المدرعة المقاومة للشظايا من طراز" 6 بي15-1" والبدلة المقاومة للنار والخوذة المزودة بلوحين مقاومين للشظايا. ويبلغ وزن الطقم 6.5 كيلوغرام.

فيما يتعلق بالسترة المدرعة فإنه يتضمن قسمي الصدر الظهر الواقيين ما يحمي صدر وظهر الجندي من الشظايا ورصاص مسدس "ماكاروف"

أما البدلة فتتحمل درجة الحرارة الخارجية التي تبلغ بضع مئات درجة مئوية.

المصدر: سلاح روسيا