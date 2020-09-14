الطائرات الروسية تجري مناورات للإقلاع والهبوط من مطارات غير معبدة (فيديو)

تداولت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو تظهر جانبا من التدريبات التي خضعت لها فرق النقل العسكري الجوي في جيش البلاد مؤخرا.

وفي أحد المقاطع استعرضت قناة "زفيزدا" لقطات تظهر هبوط طائرة من نوع An-26 على مدرج عسكري غير معبد، وتدريبات أجرتها الطائرة على الإقلاع من الحقول الزراعية غير المجهزة بالمدرجات.

وتبعا للقناة فإن طاقم الطائرة المذكورة التابع لقوات المنطقة المركزية في الجيش الروسي قام خلال التدريبات التي أجريت مؤخرا بتنفيذ عملية هبوط بالطائرة في حقل زراعي مفتوح، وقبل الهبوط أجرى استطلاعا جويا لموقع الهبوط، وتمكن من حساب مساحته التقديرية وحدد موقع ومسار الهبوط مع مراعاة وزن الطائرة وأبعادها، كما تمكن بالإقلاع على متن الطائرة من الحقل المذكور أيضا.

أشارت القناة إلى أن القوات الجوية في الجيش الروسي أجرت في الفترة ما بين 10 و13 سبتمبر الجاري عدة تدريبات في مناطق سمارا وسيفيردلوفسك وتشيليابينسك وكيمبروفو، واشتركت في التدريبات 10 طائرات من نوع An-26، و12 طائرة An-12 و Tu-134، إضافة إلى مروحيات Mi-8AMTSh العسكرية، كما شارك في التدريبات أكثر من 150 عسكريا من القوات الجوية وقوات الهندسة والقوات المظلية في الجيش الروسي، وتم اختبار الطائرات في 8 مطارات ومواقع للهبوط.

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وتجري القوات الجوية في الجيش الروسي مثل هذه التدريبات بشكل دوري لتفقد جاهزية الطائرات وطواقمها على الإقلاع والهبوط من أماكن غير مجهزة في حال لزم الأمر في حالات الطوارئ.

المصدر: زفيزدا