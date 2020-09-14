الحرس الوطني الروسي يتسلم عربات حديثة للاتصالات وقيادة العمليات

أعلنت شركة "روس إلكترونيكا" عن تزويد قوات الحرس الوطني الروسي بدفعة من العربات العسكرية المخصصة لقيادة العمليات العسكرية والاتصالات اللاسلكية.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "مركبات قيادة العمليات R-142NSA-R التي تنتجها شركاتنا والتي سلمنا بعضا منها مؤخرا لقوات الحرس الوطني الروسي تسمح بتشكيل شبكة اتصالات لاسلكية لنقل البيانات بسرعة في مختلف الأماكن المفتوحة والمغلقة، كما تساعد على ربط أنظمة الاتصالات ببعضها لتشكيل منظومة موحدة تنقل البيانات بطريقة مشفرة".

وحول الموضوع قال المدير العام للشركة، يوري سيميونوف: "حتى الآن قامت شركتنا بتسليم 100 مركبة من هذا النوع لعملائها، هذه المركبات أثبتت جداراتها وإمكانياتها عدة مرات، التصميم الفريد لهذه العربات يمكن من نشر شبكة اتصالات متكاملة في غضون 50 دقيقة فقط".

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وأضاف "يمكن التحكم بعمل هذه المركبات حسب المهمة المطلوبة منها، أنظمة الاتصالات فيها تعمل مع موجات راديوية مختلفة في نطاقي HF وVHF، والأبرز من ذلك هو أنها مصممة لتكون قادرة على الاتصال مع شبكات الهاتف الأرضية أيضا، كما يمكن الاعتماد على تقنياتها لتشكيل منظومة اتصال وتحديد للمواقع ضمن الآليات والأفراد في العمليات العسكرية".

المصدر: سلاح روسيا