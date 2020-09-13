شركة سامسونغ الكترو- ميكانيكس تبتكر أصغر محث طاقة في العالم

قالت شركة سامسونغ إلكترو- ميكانيكس في كوريا الجنوبية، إنها ابتكرت أصغر محث طاقة في العالم لا يفوق عرضه 0,8 ملم وطوله 0,4 ملم، فيما يقدر سمكه بـ 0,65 ملم.

وكانت أطوال أصغر محث طاقة قبل الابتكار الجديد بعرض 1,2 ملم وطول 1 ملم.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنها ستعمل في مرحلة أولى على توفير محث الطاقة المبتكر لقطاع صناعة الهواتف الذكية عبر العالم الذي يبحث باستمرار على صنع هواتف أصغر وأخف.

برأي كانغ هيون، رئيس معهد الأبحاث المركزي بشركة سامسونغ الكترو ميكانيكس، "يتعين تقليل حجم المكونات الداخلية فضلا عن تحسين الأداء والحجم" للتكيف مع متطلبات "أداء المنتجات الإلكترونية وتنوع الوظائف".

ويعتبر المحث، أو عنصر الحث (induction)، أداة ضرورية في الدارة الكهربائية حيث تدخل في عمل البطاريات وتساعد على تخزين الطاقة في شكل مجال مغناطيسي عند مرور التيار الكهربائي عبرها.

تجدر الإشارة إلى أن شركة سامسونغ إلكترونيكس تنتج المحثات منذ نحو ربع قرن. وبهذا الابتكار، تكون قد نجحت في التكيف مع أسواق عالمية سريعة التطور في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية 5 جي ومتحولة المتطلبات بوتيرة لا تقل تسارعا.

المصدر: وكالة يونهاب