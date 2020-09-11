فيزيائي إماراتي يحصل على "أوسكار" العلوم.. وآل مكتوم يهنئه

حصل الفيزيائي الإماراتي، أحمد المهيري، على جائزة "أفق جديد" NewHorizon المرموقة لعام 2021، في مجال الفيزياء، عن تقدمه في اكتشاف المادة المظلمة Sub-GeV، فيما يتعلق بتجربة SENSEI.

وحصل المهيري، الذي يعمل بمعهد الدراسات المتقدمة التابع لجامعة برينستون في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو معهد مستقل لأبحاث ما بعد الدكتوراه، على الجائزة وقيمتها 100 ألف دولار أمريكي، إلى جانب زملائه، نيتا إنغلهاردت، من معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا، وهنري ماكسفيلد، من جامعة كاليفورنيا-سانتا باربارا، وجيوف بينينغتون، من جامعة كاليفورنيا-بيركلي، والذين عملوا على أبحاثهم في اكتشاف المادة المظلمة.

نبارك لابن الإمارات الفيزيائي أحمد المهيري فوزه بجائزة NewHorizon المرموقة في الفيزياء لبحوثه حول الثقوب السوداء في الفضاء .. أحمد يقوم بدراسات ما بعد الدكتوراة في مجال الفيزياء في معهد الدراسات المتقدمة بجامعة برينستون.. عالم فيزياء إماراتي نفخر به في عالمنا العربي.. pic.twitter.com/GMvJzzORVR — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 11, 2020

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وتقدم جائزة "الاختراق العلمي" Breakthrough Prize، المعروفة باسم "جوائز الأوسكار في العلوم"، تكريما لأفضل العلماء في العالم، حيث تبلغ قيمة كل جائزة 3 ملايين دولار، وتقدم في مجالات علوم الحياة (حتى 4 جوائز سنويا)، والفيزياء الأساسية (جائزة واحدة سنويا)، والرياضيات (جائزة واحدة سنويا). بالإضافة إلى 3 جوائز في مجال الرياضيات "آفاق جديدة في الرياضيات"، وما يصل إلى 3 جوائز للباحثين في بداية مشوارهم المهني.

وقد هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، أحمد المهيري، وأعرب عن اعتزازه بالعالم الذي "نفخر به في عالمنا العربي".

المصدر: وكالات