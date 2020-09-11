بالفيديو.. عالم سعودي يفسر سبب انشطار "صخرة تيماء"

كشف العالم الجيولوجي السعودي، الدكتور عبد العزيز بن لعبون، في فيديو مصور كيف انقسمت "صخرة تيماء" التي يزيد عمرها عن 400 مليون سنة، وكيف حدث هذا الانقسام الدقيق الغريب بهذه الصورة.

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وظلت أسئلة أغلب زوار منطقة تبوك عن كيفية وجود هذه الصخرة الشهيرة والمعروفة بحصاة النصلة في جبل النصلة جنوب محافظة تيماء، التي تبعد 245كم عن تبوك، تشغل بال هذا العالم حتى وجد لها تفسيرا علميا.

ويثير ذلك المعلم التاريخي والطبيعي الكثير من الإعجاب ويطرح أسئلة محيرة حول متى تم هذا الانقسام الدقيق الغريب وأدى إلى انشطار الصخرة إلى نصفين بهذه الصورة العجيبة.

ويوضح العالم بن لعبون أبعاد الصخرة المشطورة: يبلغ طولها تقريبا 8 أمتار، وتتربع على قاعدتين تحملان الصخرتين، فهناك القاعدة الصغيرة في الجهة اليسرى، وهي ضعيفة، والقاعدة الكبرى في الجهة اليمنى وهي القوية، ويوجد عدد من الرسوم والنقوش الأثرية الثمودية التي تعود إلى آلاف السنين وتظهر كيف كان السكان هناك يعيشون قديما في المنطقة.

ويشير بن لعبون إلى الكتابات على هذه الصخرة العجيبة وصور حيوانات وطيور وزواحف متعددة الأشكال عليها، كانت تستخدم كعلامات للقوافل والسائرين، وتعريفا بالوديان والسهول، مما يجعلها واحدة من أجمل المزارات السياحية بالسعودية.

ويعرض الفيديو السبب الرئيسي لانشطار الصخرة وهو "زحزحة" الجانب الأيسر، وهو الأضعف قليلا، مما تسبب في هذا الانشطار الدقيق، وهذا ينفي ما تداوله مغردون عن بعض الموروثات الشعبية بأنها الصخرة التي انشقت وخرجت منها ناقة النبي صالح، وآخرون يقولون إن البرق هو السبب في هذا الانقسام، وفريق ثالث يذهب إلى أن الجن هم من فعلوا ذلك.

المصدر:"سبق"