إعادة بناء وجه راهب من العصور الوسطى تثير تكهنات بشبه مثير مع لاعب كرة قدم شهير (صورة)

يعترف العلماء المشاركون في إعادة البناء الرقمي لوجه رئيس دير الرهبنة البندكتية (نظام ديني كاثوليكي) من العصور الوسطى، بأن هناك أمرا "مألوفا قليلا" حول النتائج.

وتم استقراء الصورة من قبل خبراء، من الأشعة المقطعية لجمجمة محفوظة جيدا للأب جون من ويثامبستيد، الذي اكتُشف هيكله العظمي أثناء عمليات التنقيب في مركز زوار جديد في كاتدرائية سانت ألبانز، في ديسمبر 2017.

واعتمدوا أيضا على تفاصيل السيرة الذاتية عن رئيس الدير، الذي كان شخصية قوية في الكنيسة في القرن الخامس عشر، ومعروفا ببشرته الوردية.

Back to the Roo-ture? Reconstructed face of medieval monk looks familiar https://t.co/gxBHUZGUch — Guardian news (@guardiannews) September 7, 2020

ولكنهم يقولون إن أي تشابه مع لاعب كرة القدم الشهير، واين روني، هو من قبيل الصدفة تماما.

وتعد الصورة جزءا من معرض جديد في الكاتدرائية، جرى توقيته ليتزامن مع الأيام التراثية المفتوحة لهذا العام، والتي تبدأ يوم الجمعة. والزوار مدعوون "للنظر في عيون هذا الراهب من العصور الوسطى".

In 2017, the grave of Abbot John of Wheathampstead (c.1390-1465) was discovered during excavations for the new Welcome Centre. 3 papal bullae (seals) determined it was Abbot John and confirmed the papal privileges he gained in 1423. @James_G_Clark

🌐 https://t.co/pmfEOi6Qnzpic.twitter.com/RyvDh1oqmA — St Albans Cathedral (@StAlbansCath) September 10, 2020

وقال عميد سانت ألبانز، جيفري جون: "لديه نظرة فريدة، لكنه يبدو أيضا كرجل لم يكن يجب العبث به، كما يليق بأحد أقوى المدعمين الكنسيين في عصره. آمل أن تؤدي رؤيته في واقعه الإنساني إلى زيادة الاهتمام بحياته، وفي الدور المركزي الذي لعبه دير سانت ألبانز في هذا البلد".

وقاد مشروع إعادة بناء الوجه، البروفيسورة كارولين ويلكينسون، مديرة Face Lab في جامعة ليفربول "جون مورس". وعملت على عدد من عمليات إعادة بناء الوجوه البارزة من التاريخ، بما في ذلك روبرت ذا بروس ويوهان سيباستيان باخ وسانت نيكولاس وريتشارد الثالث، وأخت كليوباترا أرسينوي.

إقرأ المزيد

وقالت ويلكينسون: "كلما توفرت لدينا معلومات أكثر، كانت إعادة البناء أفضل. نحن بصدد العمل مع جميع المعلومات التي لدينا حتى يكون تقديرا دقيقا قدر الإمكان. إنه ليس علما دقيقا. كل ما نقوم به من منظور تشريحي ومنظور الشكل هو مباشرة من تحليل الهيكل العظمي، وبالتالي فإن شكل الوجه يعتمد بنسبة 100٪ على الجمجمة. وما نسميه المعلومات التركيبية يأتي من مصادر إضافية، بحيث تشمل الجلد والعينين ولون الشعر وتسريحته والندوب والشامات والتجاعيد والملابس. هذه هي كل الأشياء التي لا يمكنك أن تعرفها من الجمجمة".

كما أوضحت أنها لا ترى أي تشابه مع اللاعب روني، باستثناء أذنيه، لكنها اعترفت أن رئيس الدير كان يشبه إلى حد ما ميخائيل غورباتشوف.

وقالت: "لا أعتقد أنه يشبه أي شخص على وجه الخصوص. لديه وجه مميز جدا. يبدو أنه عاش حياة طيبة. لم أكن لأقول إنه يشبه روني. لديه أذنان كبيرتان لذا أستطيع أن أرى أن هناك رابطا ما. إنه يبدو أشبه بغورباتشوف، هناك نسب متشابهة في الوجه".

وقدم البروفيسور جيمس كلارك، مؤرخ العصور الوسطى في جامعة إكستر، تفاصيل السيرة الذاتية حول أسلوب حياة رئيس الدير والظروف الصحية الأساسية. وصف الصورة في مدونة للكاتدرائية، قائلا: "إنه وجه لطيف، يوحي بشخصية لطيفة، بل ودافئة وجذابة، ومألوفة بشكل ضعيف".

المصدر: ذي غارديان