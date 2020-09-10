روسيا تجري اختبارات جديدة لقدرات بندقية AK-12 (فيديو)

تداولت مواقع إعلام روسية مقاطع فيديو تظهر الاختبارات التي أجريت على بنادق AK-12 في مناطق الشرق الأقصى في البلاد.

وأشارت المواقع إلى أن الاختبارات التي أجريت على البنادق تمت بالاشتراك مع خبراء في صناعة الأسلحة وأفضل الرماة من كلية التسليح في الشرق الأقصى الروسي.

وخلال الاختبارات تم التحقق من إمكانيات البنادق في ساحات تدريب خاصة، واستعملت في عمليات إطلاق نار تحاكي عمليات القتال في ميادين المعارك والعمليات القتالية في المدن وعمليات الإطلاق أثناء الهبوط بالمظلات، واستخدمت في الاختبارات أهداف ثابتة وأهداف متحركة مثل الدرونات والبالونات.

وأشار المشاركون في الاختبارات إلى أن بنادق AK-12 الجديدة أكثر عملية وأسهل في الاستخدام من بنادق AK-74 التقليدية، وأن أجزاء هذه البنادق الخارجية المصنوعة من البيكاليت تسهل استخدامها في مختلف الظروف المناخية، وخصوصا في ظروف الرطوبة العالية.

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وكانت روسيا قد طورت بنادق AK-12 في إطار المشروع الحكومي "راتنيك" الواعد الخاص بالتجهيزات العسكرية للجندي الروسي، وهذه البنادق من عيار 5.45 ملم من المفترض أن تحل محل بنادق AK-74 في جيش البلاد.

المصدر: زفيزدا