يخت فاخر قيمته 500 مليون دولار على شكل بجعة مع رأس قابل للفصل (صور)

كشفت شركة Lazzarini للتصميم الإيطالية، النقاب عن صور تصميم لأحدث يخت فاخر، يدعى Avanguardia، والذي يبلغ طوله 137 مترا، و يشبه شكل البجعة.

ويتميز هذا اليخت الفاخر الأول من نوعه برقبة أنيقة وجسم أملس وبتصميم متعدد الطبقات، ويقصد منه أن يشبه أجنحة وريش البجعة.

ويمكن لأي مالك محتمل لـ Avanguardia، الذي يعني vanguard أي "الطليعة" باللغة الإنجليزية، توجيه سفينته من "رأس" البجعة، التي تعمل كبرج المراقبة الخاص باليخت.

ومن شأن "اليخت الضخم" غير العادي، والذي يمتد لمسافة تزيد عن طول ملعب كرة قدم، أن يكلف نحو 500 مليون دولار كاستثمار لبنائه.

ولكن مثلما يمكن للبجعة أن تحرك رقبتها ورأسها، يمكن تحريك برج التحكم لليخت نحو الماء. كما أن "الرأس" قابل للفصل ويتحول إلى قارب مساعد بطول 50 قدما.

ويمكن للضيوف المدعوين لركوب القارب النزول بمجموعة من الدرجات على الرقبة. ويمكن أن يستوعب Avanguardia ما يصل إلى 60 راكبا على متنه، بما في ذلك 24 ضيفا إلى جانب الطاقم، ويأتي مع طائرتي هليكوبتر يمكن حملهما في المناطق المخصصة لذلك على متن اليخت.

وتقول شركة Lazzarini، المصممة لليخت، إنه يأتي أيضا مع "كبسولتين نفاثتين"، عبارة عن قوارب صغيرة يمكن استخدامها للإبحار.

lazzarinidesignstudio.com

وقالت متحدثة باسم الشركة إن اليخت مستوحى من "المانغا اليابانية في السبعينيات". موضحة: "رأس البجعة يعمل كبرج مراقبة لمناورة اليخت الضخم".

وبسبب الرافعة القابلة للتمديد الموجودة في القوس، والتي تسمى في هذه الحالة "العنق"، يمكن إسقاط الرأس واستخدامه كقارب إضافي بطول 16 مترا".

lazzarinidesignstudio.com

ويحتوي اليخت الفاخر أيضا على خمسة طوابق رئيسية ومحرك نفاث من Rolls-Royce ما يعني أنه يمكن أن تصل سرعته إلى 18 عقدة.

كما أنه قادر على تخزين السيارات داخله خلال الرحلة، ما يجعله يختا مثاليا لنقل المسافرين.

lazzarinidesignstudio.com

المصدر: ديلي ميل