روسيا تعلن عن موعد الانتهاء من اختبار عربات "كورغانيتس" القتالية

أعلنت مصادرمطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية عن الموعد الذي ستنتهي فيه الاختبارات الحكومية لعربات "كورغانيتس-25" القتالية الحديثة.

وتبعا للمصادر فإن "وزارة الدفاع الروسية والمجمع الصناعي العسكري في البلاد وضعا جدولا زمنيا لاختبار هذه العربات، ووفقا لهذا الجدول فإن العربات ستخضع لاختبارات أولية ما بين مايو وأكتوبر 2021، أما الاختبارات الحكومية عليها فستبدأ في نوفمبر من العام نفسه، ومن المفترض أن تستمر 12 شهرا، قد تخصص فترة زمنية إضافية بعد هذه المدة لتعديل العربات وفقا للملاحظات التي سيتم وضعها أثناء الاختبارات".

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، قد أشار في لقاء صحفي في فبراير الفائت إلى أن الموعد النهائي لتسليم عربات "كورغانيتس-25" الجديدة للجيش ستحدده وزارة الدفاع في البلاد، بناء على نتائج الاختبارات التي ستخضع لها هذه العربات، لكن الموعد المفترض للانتهاء من الاختبارات هو 2022.

ومن جانبه كان الخبير العسكري الروسي، فيكتور موراخوفسكي، قد أشار إلى "أن عملية الاختبارات الحكومية لهذه العربات طويلة ودقيقة نوعا ما، فخلالها يجب التحقق من جميع أجزاء العربات وأنظمة التسليح فيها، وإجراء اختبارات لعمر الخدمة الافتراضي لها، والعمر الافتراضي لعمل محركاتها أيضا، كما يجب أن تقطع هذه العربات عددا معينا من الكيلومترات في مختلف الظروف المناخية وعلى مختلف أنواع الطرقات الوعرة والترابية للتأكد من متانة هيكلها وحساب تكاليف صيانتها في المستقبل".

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وتتميز عربات "كورغانيتس-25" عن سابقاتها من ناقلات الجنود القتالية الروسية بتوزيع مختلف لأماكن المحركات وأنظمة التسليح، كما أنها مجهزة بكبسولات خاصة مدرعة لحماية الطواقم، وبأنظمة الحماية النشطة لحمايتها من القذائف والصواريخ الموجهة المضادة للدروع، فضل عن تسليحها بمدافع رشاشة من عيار 30 ملم، ومنظومات "كورنيت" المضادة للدروع.

المصدر: سلاح روسيا