تركيا لا تستبعد اقتناء محرك جوي روسي يستخدم في "ميغ - 35"

تتفق مواصفات محركات "إر دي – 33 إم كا" التي تزود بها مقاتلات "ميغ – 35" الروسية مع شروط تقنية تطرحها تركيا أمام مقاتلتها الواعدة المستقبلية الجاري تصميمها حاليا.

إقرأ المزيد

وأفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية نقلا عن المدير التنفيذي لشركة المحركات الموحدة الروسية، ألكسندر فاتاغين، بأن تركيا قد أبدت اهتماما بمثل هذه المحركات.

وقال:" إنهم (الأتراك) بصدد تصميم مقاتلتهم. ولدينا معلومات تفيد بأنهم بحاجة إلى محرك لديه قوة دفع تمتلكها "ميغ – 35" الروسية".

يذكر أن "إر دي – 33" هو محرك تربين نفاث سوفيتي وروسي الصنع تزود به مقاتلات "ميغ – 29" الروسية . أما نموذجه المطور "إر دي – 33 إم كا" فينصب في مقاتلتي "ميغ – 29 كا" و"ميغ – 35".

المصدر: سلاح روسيا