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تركيا لا تستبعد اقتناء محرك جوي روسي يستخدم في "ميغ - 35"

العلوم والتكنولوجيا

تركيا لا تستبعد اقتناء محرك جوي روسي يستخدم في
Sputnik Mikhail Kutuzov
محرك "إر دي - 33"
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تتفق مواصفات محركات "إر دي – 33 إم كا" التي تزود بها مقاتلات "ميغ – 35" الروسية مع شروط تقنية تطرحها تركيا أمام مقاتلتها الواعدة المستقبلية الجاري تصميمها حاليا.

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وأفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية نقلا عن المدير التنفيذي لشركة المحركات الموحدة الروسية، ألكسندر فاتاغين، بأن تركيا قد أبدت اهتماما بمثل هذه المحركات.

وقال:" إنهم (الأتراك) بصدد تصميم مقاتلتهم. ولدينا معلومات تفيد بأنهم بحاجة إلى محرك لديه قوة دفع تمتلكها "ميغ – 35" الروسية".

يذكر أن "إر دي – 33" هو محرك تربين نفاث سوفيتي وروسي الصنع تزود به مقاتلات "ميغ – 29" الروسية . أما نموذجه المطور "إر دي – 33 إم كا" فينصب في مقاتلتي "ميغ – 29 كا" و"ميغ – 35".

المصدر: سلاح روسيا

 

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