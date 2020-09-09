القوات الخاصة الروسية تختبر معدات رؤية ليلية حديثة

نفذت فرق من القوات الخاصة في الجيش الروسي مؤخرا تدريبات على اقتحام مواقع للعدو الافتراضي، واستخدمت في التدريبات معدات رؤية ليلية حديثة.

ونشرت قناة "زفيزدا" مقطع فيديو يظهر جانبا من التدريبات المذكورة، مشيرة إلى أن التدريبات جرت في وقت الليل، واستخدم فيها الجنود أنظمة "إيرونيا" للمراقبة والاستطلاع العسكري، والتي حصلت عليها القوات الخاصة في الجيش الروسي في إطار برنامج إعادة التسليح.

وخلال التدريبات قامت فرق من القوات الخاصة الروسية في منطقة تامبوف بمراقبة مخبأ محصن لعدو اقتراضي، ليقتحم بعض جنود الفرق المخبأ ويتعاملون مع القوات الموجودة فيه، في الوقت الذي أمّن فيه الجنود الباقون محيط مكان العملية وراقبوه بمعدات الرؤية الليلية.

ومنظومات "إيرونيا" التي استخدمت في العملية المذكورة هي منظومات مراقبة عسكرية طورتها روسيا لتكون قادرة على العمل ليلا ونهارا، وتوجد منها نسخ مخصصة لتثبت على العربات العسكرية من نوع "تيغر" أو"غوسار"، تزن 15 كلغ، ونسخ محمولة مخصصة للجنود تزن 3.2 كلغ.

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وجهزت هذه المنظومات بكاميرات ومعدات رؤية نهارية، إضافة إلى كاميرات حرارية للرؤية الليلية قادرة على التعرف على الجنود وأفراد العدو على مسافة 2.5 كلم، ورصد الآليات العسكرية على بعد 7 كلم، ونقل البيانات إلى القواعد العسكرية عبر قنوات إلكترونية مشفرة لمسافات تصل إلى 10 كلم.

المصدر: زفيزدا