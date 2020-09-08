روسيا تستعرض التدريبات الليلية لقاذفاتها الاستراتيجية

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر جانبا من التدريبات الليلية التي أجرتها بعض القاذفات الاستراتيجية في الجيش للتأكد من جاهزية القاذفات وقدرات طواقمها.

وتبعا للمعلومات التي نشرتها الوزارة فإن التدريبات المذكورة جرت في منطقة مورمانسك الروسية مؤخرا، وشاركت فيها قاذفات استراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو-22 إم3"، وتمرنت طواقم هذه القاذفات على توجيه ضربات صاروخية لمواقع العدو الافتراضي في فترات الليل.

وشهدت هذه التدريبات عدة جولات طيران، شارك في كل جولة أكثر من 10 طائرات، وكل مهمة كانت تقلع فيها الطائرات من المدرجات كانت تدعم بأكثر من 20 آلية أرضية مخصصة للعمل في المطارات الحربية.

وحول هذه التدريبات قال العقيد الطيار في الجيش الروسي، أوليغ تيموشين: "هذه التدريبات هي تدريبات لاختبار الجاهزية تجرى وفق خطط التدريب القتالي، والهدف منها التأكد من قدرات الطائرات وطواقمها على القيام بمهمات ناجحة في أي وقت ليلا ونهارا".

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وتعتبر قاذفات "تو-22 إم3" نماذج معدلة ومطورة عن قاذفات "تو-22" التي بدأ إنتاجها في حقبة الاتحاد السوفيتي، إذ أصبحت الطائرات الجديدة قادرة على التزود بالوقود جوا، وبإمكانها قطع مسافات أكبر من تلك التي تقطعها النسخ التقليدية، كما حصلت على منظومات إلكترونية متطورة، شبيهة بتلك الموجودة في قاذفات "تو-160".

المصدر: سلاح روسيا