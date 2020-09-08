الأسطول الروسي يعزز قدراته بكاسحة ألغام بحرية متطورة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن قوات أسطول المحيط الهادئ في جيش البلاد ستحصل قريبا على كاسحة ألغام بحرية متطورة من نوع "أليكسندريت".

وقال بيان صادر عن الوزارة "وصلت إلى مياه بحر لابتيف مؤخرا كاسحة الألغام البحرية الحديثة ياكوف بالياييف من نوع ألكسندريت، والتي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 12700، هذه السفينة ستتابع طريقها إلى بطرسبورغ لتتسلمها قوات أسطول المحيط الهادئ الروسي، كأول سفينة من هذا النوع ستنضم إلى قوات الأسطول".

وأضاف البيان "بعد وصول السفينة إلى وجهتها سيبدأ مختصون تابعون لمصنع سريدني-نيفسكي وأفراد طاقمها المستقبلي بإخضاعها لتجارب بحرية، ومن المفترض الانتهاء من التجارب وضم السفينة للخدمة في أسطول المحيط الهادئ قبل نهاية العام الجاري".

وتعتبر " ياكوف بالياييف" رابع كاسحة ألغام بحرية من نوع "ألكسندريت" تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 12700 التابع لوزارة الدفاع في البلاد، ويمتلك سلاح البحرية في الجيش الروسي حاليا 3 كاسحات ألغام من هذا الطراز، تحمل أسماء: "ألكسندر أوبوخوف"، و"إيفان أنطونوف"، وفلاديمير إيميليانوف".

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ومن أهم ميزات هذه الكاسحات هو أن هياكلها صنعت من خلائط خاصة من البلاستيك والمعدن، ما يجعلها عصية على الاكتشاف من قبل الألغام البحرية المغناطيسية.

وتتمتع هذه السفن بمقدار إزاحة للمياه يعادل 890 طنا، وتم تجهيزها بمعدات سونار متطورة، وغواصات صغيرة يتم التحكم بها لاسلكيا لتساعدها على اكتشاف وتدمير الألغام البحرية.

المصدر: سلاح روسيا