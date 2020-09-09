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صحيفة أمريكية تقيم مواصفات منظومة جوية روسية للحرب الإلكترونية

العلوم والتكنولوجيا

صحيفة أمريكية تقيم مواصفات منظومة جوية روسية للحرب الإلكترونية
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مقاتلة "سو-57"
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يتوقع أن تصبح مقاتلة "سو-57" الروسية للجيل الخامس أحدث طائرة حربية في العالم بسلاح الطيران التكتيكي.

وتمكنت المقاتلة الروسية من التقدم على منافساتها بفضل استخدامها لمنظومة "هملايا" الواعدة للحرب الإكترونية.

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توصلت إلى هذا الاستنتاج صحيفة Military Watch الأمريكية  بعد دراسة خصوصيات المنظومة الروسية للحرب الإلكترونية الجوية.

وقالت إن منظومة الحرب الإلكترونية الروسية لم تنصب في مكان واحد بجسم الطائرة بل تم توزيعها على كل أجزاء هيكلها.

وأوضحت أن هذا الأمر يسمح للمقاتلات الروسية من الجيل الخامس بالتأثير الأفضل على أنظمة التوجيه للعدو وحماية الذات من الهجوم الصاروخي في كافة الزوايا والاتجاهات.

وأشارت إلى أن منظومة "هملايا" لها المدى الكبير الذي يفوق مدى العمل الفعال لصواريخ "جو – جو" الغربية من طراز AIM-120D AMRAAM ما يمكّن المقاتلة الروسية من الحيلولة دون التعرض لضربات صاروخية وذلك باستخدام وسائل التشويش التي تعطل عمل أنظمة التوجيه.

ولاحظ الخبراء بصورة خاصة أن مستشعرات الحرب الإلكترونية المركبة في كافة أجزاء جسم الطائرة لا توثر كثيرا على قدرة مقاتلة " سو-57"  على التخفي عن الرادارات.

المصدر: سلاح روسيا

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