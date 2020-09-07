روسيا تختبر قدرات دفاعها الجوي في تدريبات جديدة (فيديو)

نشرت وسائل إعلام روسية جانبا من التدريبات الاختبارية التي أجرتها فرق دفاع جوي تابعة لقوات المنظقة العسكرية الوسطى في جيش البلاد، مستخدمة مختلف الأنظمة الصاروخية الدفاعية.

وتبعا لوسائل الإعلام شارك في التدريبات المذكورة التي جرت في منطقة أسترخان أكثر من 10000 جندي وأكثر من ألف آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي.

وقطعت بعض هذه الفرق والآليات مسافة 2000 كلم لتصل موقع التدريبات قادمة من عدة مناطق في روسيا مثل بينزا وسامارا وساراتوف وأورينبورغ وكيروف.

وأجرت هذه الفرق في موقع التدريبات 16 اختبارا تكتيكيا، أطلقت فيه الصواريخ من منظومات "إس-300" و"إس-400" و"تور إم-1" و"بوك إم-2" الدفاعية الصاروخية.

وتمكنت صواريخ المنظومات المذكورة من تدمير 50 هدفا جويا، حيث تراوحت ارتفاعات الأهداف ما بين 500 و30 ألف م، وبعد الأهداف عن المنظومات تفاوت ما بين 30 و300 كلم.

كما استعرضت أيضا قناة "زفيزدا" الروسية مؤخرا جانبا من تدريبات أجرتها فرق تابعة لقوات المنطقة الشرقية في الجيش الروسي، تمكنت فيها من تدمير مواقع وآليات لعدو مفترض، معتمدة على راجمات "توس-1" الصاروخية.

المصدر: زفيزدا