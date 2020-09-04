روسيا تطور أبراجا قتالية خاصة للسفن والقوارب الحربية

أعلنت مصادر في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد تمكنوا من تطوير أبراج قتالية جديدة تصلح للعمل مع السفن والقوارب البحرية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الأبراج الجديدة التي طورها الخبراء الروس وعرضت لأول مرة ضمن فعاليات منتدى "الجيش-2020"، نماذج معدلة ومحسنة عن الأبراج الثتائية التي تتسلح بها عربات Typhoon-K و Typhoon-U العسكرية، لكنها عدلت بشكل خاص لتصبح مناسبة مع العمل مع السفن الحربية الصغيرة والقوارب العسكرية.

وتم تجهيز هذه الأبراج بمعدات خاصة تسمح بالتحكم بها عن بعد، وبمدفع رشاش من نوع "كورد" من عيار 12.7 ملم، إضافة إلى كاميرات متطورة، وأجهزة تتبع إلكتروني للأهداف، وأجهزة تصوير حراري وأنظمة لتحديد بعد الهدف، إضافة إلى رادار وأنظمة مضادة للأسلحة الموجهة عالية الدقة.

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وحول هذا الموضوع قال رئيس مكتب التطوير العلمي في مؤسسة"إليكتروماشيني" الروسية، قنسطنطين دافيدوف:"الأبراج القتالية التي طورناها تختلف عن نظائرها الأجنبية بأنها محلية الصنع بالكامل تقريبا، لقد صنعنا القسم الأكبر من أجزائها باستثناء بعض التقنيات الخاصة بأنظمة التوجيه، هذه الأبراج مناسبة للعمل مع السفن والقوارب الحربية التي تصل أوزانها إلى 20 طنا، ومن المفترض أن ينتهي العمل على اختبارها قبل نهاية العام الجاري".

المصدر: سلاح روسيا