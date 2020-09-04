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الجيش الروسي يتزود بمصفحات وناقلات جنود متطورة

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي يتزود بمصفحات وناقلات جنود متطورة
Sputnik michael voskresinsky
ناقلة الجنود العسكرية الحديثة BMP-2M
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أعلنت مصادر في الإدارة العسكرية الروسية أن الجيش الروسي سيحصل في العامين القادمين على دفعات من الآليات وناقلات الجنود المتطورة.

وتبعا للمصادر فإن وزارة الدفاع الروسية وقعت عقودا لاستلام 120 ناقلة جنود قتالية متطورة من نوع BMP-2M خلال العامين القادمين، لتسلح فيها 4 كتائب عسكرية على الأقل، ومن المتوقع أن تسلم هذه الآليات لقوات المنطقة الغربية التابعة للجيش الروسي.

وتتميز المركبات المذكورة بمنظومات تسليح قتالية فعالة ومتطورة تجعل منها أقوى مركبة ناقلة للجنود في الجيش الروسي، منها منظومات "كورنيت" الصاروخية المضادة للدروع والدبابات والأهداف البرية، ومدافع رشاشة من عيار 30 ملم، وقاذفات قنابل آلية.

وتبعا لمطوري هذه المركبات فإن BMP-2M المطورة تعتبر أكثر كفاءة وفاعلية بأربع مرات من مركبات BMP-2M الموجودة حاليا في الجيش الروسي، وأكثر كفاءة بمرتين من عربات Bradley الأمريكية.

ويمكن لصواريخ منظومة "كورنيت" الموجودة في تسليح هذه العربات إصابة مختلف الأهداف البرية وحتى الجوية على مسافات تصل إلى 10 كلم، كما أن قاذفات القنابل الآلية الموجودة في BMP-2M تمكنها من التعامل مع الأهداف البرية والجنود المتحصنين في الخنادق على مسافات تصل إلى 2 كلم.

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أما معدات الرصد وتعقب الأهداف الموجودة في هذه العربات والتي تعتمد على تقنيات بصرية وحرارية فتساعد على رصد الهدف في الليل والنهار، وتعقبه على مسافة 10 كلم عبر تقنيات الليزر أيضا.

المصدر: إزفيستيا

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