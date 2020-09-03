روسيا تنتهي من تحديث طراد "موسكو" الصاروخي الشهير

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن طراد "موسكو" الصاروخي الشهير اتجه مؤخرا إلى مياه البحر الأسود لإجراء اختبارات بعد عمليات التحديث والإصلاح التي خضع لها.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "في ساحات التدريب بمياه البحر الأسود سيخضع الطراد لعدة اختبارات، منها اختبارات لمنظومات التسليح والمنظومات المدفعية والصاروخية ومنظومات الدفاع الجوي الموجودة فيه، وسيجري طاقمه تدريبات على محاكاة عمليات حمايته في البحار والموانئ.. ومن المفترض أن تشارك هذه السفينة أيضا في تدريبات قفقاز-2020 العسكرية التي ستجريها روسيا في سبتمبر الجاري".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السفينة المذكورة حصلت خلال عمليات التحديث والصيانة التي بدأت عام 2018 على العديد من التحسينات، وأصلحت فيها محطات الطاقة والمحركات التوربينية الغازية وعلب التروس إضافة إلى أنابيب أنظمة الطاقة وكابلاتها.

ويعتبر طراد "موسكو" من أهم السفن الصاروخية التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 1164، ورمزا من رموز الأسطول الروسي منذ أن تم ضمه للخدمة في القوات البحرية عام 1983.

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ويبلغ طول هذه السفينة 186 م، وعرضها 20.8 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 11380 طنا، كما يمكنها الإبحار بسرعة 34 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 510 أشخاص.

وتتسلح بـ 16 منصة لإطلاق صواريخ P-1000 Vulkan، وأنظمة مدفعية، ومنظومات Osa-M الصاروخية المضادة للأهداف الجوية، إضافة إلى منظومات لإطلاق طوربيدات مضادة للغواصات والسفن الحربية.

المصدر: سلاح روسيا