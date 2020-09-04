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روسيا تختبر منظومة صاروخية ساحلية جديدة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تختبر منظومة صاروخية ساحلية جديدة
Sputnik
صورة أرشيفية
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يتوقع أن تنتهي أواخر عام 2021 اختبارات منظومة "روبيج" الساحلية الروسية للصواريخ المضادة للسفن.

 كما يتوقع أن تحل المنظومة الجديدة محل منظومة "بال" الصاروخية الساحلية في الجيش الروسي.

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وقال نائب كبير المصممين للشؤون السياسة التقنية العسكرية  في شركة "أغات" المصنعة للمنظومة الصاروخية الجديدة، نيقولاي بوريسوف إن منظومة "روبيج، تضم عربة واحدة فقط خلافا لمنظومة "بال" التي تتضمن بضع عربات.

وتجمع تلك العربة ، حسب بوريسوف، بين وظائف القيادة القتالية والاستطلاع ودلالة الهدف ومنصة الإطلاق.

ويفترض أن تستخدم "روبيج " الشاسي الذي تم تصميمه على أساس شاحنة "كاماز" روسية الصنع، مع العلم أن منظومة "بال" تقوم على منصات العربات بيلاروسية الصنع وهي منصات إطلاق الصواريخ و مراكز القيادة  وعربات النقل.

المصدر: سلاح روسيا

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