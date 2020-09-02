مترو موسكو يختبر تقنية الدفع عبر التعرف على وجوه الركاب

أعلنت الخدمة الصحفية لهيئة النقل والمواصلات في موسكو أن محطات مترو الأنفاق في العاصمة الروسية بدأت باختبار منظومة جديدة لدفع ثمن التذاكر عبر تقنية التعرف على وجوه الركاب.

وأشارت الخدمة إلى أن "المرحلة الأولى من اختبار منظومة الدفع الإلكتروني الجديدة المذكورة من المفترض أن تنتهي بحلول 1 أكتوبر العام الجاري".

وحول الموضوع قالت وكالة "موسكو" للأنباء: "منذ الأول من سبتمبر الجاري بدأ العمل بمنظومات المراقبة عبر الفيديو في جميع محطات مترو الأنفاق، وتم التوقيع على لوائح التعاون ما بين وكالات حماية القانون وهيئات الأمن الخاصة بالمترو، وفي القريب العاجل ستتطور هذه المنظومات بشكل نشط من حيث الخدمات التي تخص الركاب، وخصوصا فيما يتعلق بإدخال نظام FacePay الذي يسمح بدفع ثمن التذاكر عبر تقنيات التعرف على الوجوه.. يتم حاليا اختبار النظام مع الشركاء المصرفيين".

إقرأ المزيد

وتبعا لهيئة النقل والمواصلات في موسكو "فإن منظومات المراقبة عبر الفيديو ستساعد أيضا في تتبع حركة الازدحام في قطارات مترو الأنفاق، وستنقل البيانات حول هذا الأمر إلى تطبيقات خاصة بالهواتف المحمولة لمساعدة الناس على اختيار المقصورات غير المزدحمة في القطارات".

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تسعى في الأعوام الأخيرة لاعتماد تقنيات التعرف على الوجوه والبيانات البيومتيرية في العديد من المجالات بما فيها مجالات الدفع الرقمي والمعاملات المصرفية.

المصدر: إزفيستيا