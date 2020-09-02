"كلاشينكوف" تكشف عن أحدث صواريخها المضادة للدروع

خلال فعاليات منتدى "الجيش-2020" أزاحت شركة "كلاشينكوف" الستار عن نموذج لأحدث صواريخها الموجهة المخصصة لمنظومة "فيخر-1" المضادة للدروع والآليات العسكرية المصفحة.

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن "فيخر-1" المعدلة الجديدة صممت لتحمل على مقاتلات Su-25T و Su-39 الهجومية، ومروحيات Ka-50 و Ka-52 العسكرية الروسية، وهناك نسخ خاصة منها طورت لتثبت على القوارب وسفن الدوريات العسكرية الصغيرة.

والمميز في الصواريخ الجديدة التي استعرضتها "كلاشينكوف" مؤخرا هو أنها قادرة على تدمير المدرعات المحمية بدروع تفاعلية، كما يمكنها التعامل مع الأهداف الجوية التي تطير بسرعة تصل إلى 800 كلم/سا.

إقرأ المزيد

وخلال مقابلة صحفية في إطار فعاليات منتدى "الجيش-2020" قال مدير شركة "كلاشينكوف"، دميتري تاراسوف: "لقد طورنا الصواريخ الخاصة بمنظومة فيخر-1 لتصبح قادرة على تدمير أهدافها على مسافة 10 كلم بدلا من 8 كلم كما كانت سابقا".

وخلال فعاليات المنتدى المذكور كشفت روسيا عن العديد من منظومات الصواريخ الموجهة والمنظومات الدفاعية، كان من أبرزها منظومة صواريخ "كورنيت" المطورة المحمولة على عربات قتالية، ومنظومة Hermes المضادة للدروع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا