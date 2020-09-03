صحيفة أمريكية تقيّم نموذجا مطورا لمروحية "شتورم" الروسية

ردت صحيفة The Natonal Interest على أخبار أوردتها وسائل الإعلام الروسية عن بدء الإنتاج الصناعي على دفعات لنموذج مطور من مروحية "مي – 171 شا (شتورم).

أفاد بذلك على هامش منتدى "الجيش -2020" ناطق باسم مصنع المروحيات في مدينة أولان أوده الروسية.

وقالت الصحيفة إن نسخة جديدة من المروحية تتميز بدروع متينة وقدرة مدمرة فائقة. كما تم تزويدها بصواريخ موجهة.

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وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن مروحية "شتورم" عبارة عن نسخة مطورة أخيرة قابلة للتصدير إلى بلدان أخرى من مروحية "مي – 17" التي دخلت الخدمة في الجيش السوفيتي في سبعينيات القرن الماضي. ويمكن مقارنتها بمروحية Bell UH-1 Iroquois (إيروكيز).

وقالت الصحيفة إن "مي – 17" كانت تصدر إلى بلدان الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وإفريقيا وأوروبا الشرقية. وسلم بعضها حتى إلى البلدان ألأعضاء في حلف الناتو مثل كرواتيا وتشيكيا والولايات المتحدة.

ويمكن أن تستخدم النسخة المطورة من " مي – 17"، وهي "مي – 171 شا" أو "شتورم"، لتنفيذ مختلف المهام، بما فيها نقل المظليين والحمولة ودعم القوات البرية ومهاجمة العدو بصواريخ "جو – أرض" ومرافقة أرتال السيارات والمدرعات. كما يمكن أن تستخدم كمروحية الإسعاف والإنقاذ.

ويمكن أن تعمل ليلا ونهارا وفي أي طقس وتستطيع أن تحمل 36 فردا. وتزود بمروحة خماسية الشفرات وتتسع قمرة القيادة لـ3 أفراد خلافا لمروحيتي Sikorsky UH-60 وBlack Hawk الأمريكيتين اللتين لا تمتلك قمرة قيادة تحميها أو دروع متينة.

المصدر: سلاح روسيا