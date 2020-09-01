السلطة الأمريكية تمنح شركة "أمازون" ترخيصا بنقل طرود البريد بالدرونات

سمحت السلطات الأمريكية لشركة "أمازون" بإيصال طرود البريد لزبائنها بواسطة طائرات من دون طيار. ولم يسبق لها أن منحت هذا الحق إلا مرتين.

جاء في بيان أصدره المكتب الصحفي لإدارة الطيران الفدرالية أن الإدارة منحت شركة Prime Air بصفتها فرعا لشركة "أمازون" ترخيصا باستخدام الأنظمة الجوية المسيرة غير المأهولة لنقل طرود البريد إلى زبائنها بصورة آمنة وفعالة.

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وأشار البيان إلى أن إدارة الطيران الفدرالية تدعم مبتكرات يمكن أن يستفيد منها المواطنون وخاصة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمات في مجال الصحة أو في ظروف الطقس السيئ.

يذكر أن إدارة الطيران الفدرالية سبق لها أن منحت ترخيصا بنقل الحمولة بواسطة الدرونات لمركز Alphabet التابع لشركة "غوغل" وخدمة Wing Aviation وشركة النقل السريع UPS .

المصدر: كومسومولسكايا برافدا