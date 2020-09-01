اختبار ختامي لصاروخ "تسيركون" الروسي فرط الصوتي

ستطلق فرقاطة "الأميرال غورشكوف" التابعة للأسطول الشمالي الروسي صاروخا اختباريا فرط صوتي مضادا للسفن من طراز "تسيركون" في سبتمبر الجاري.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصادر لها في مجمع الصناعات الحربية الروسية بأن الفرقاطة ستطلق في سبتمبر صاروخين سيدمران هدفين مختلفين في وقت واحد.

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فيما رفضت وزارة الدفاع الروسية التعليق الرسمي على تلك المعلومات.

يذكر أن صاروخ "تسيركون" اختبرته فرقة "الأميرال غورشكوف" لأول مرة في يناير الماضي حين أطلقته إلى مسافة 500 كيلومتر. ثم أفادت وسائل الإعلام بأن وزارة الدفاع أعلنت عن نيتها إجراء اختبارات أخرى للصاروخ صيف عام 2020.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع في يوليو الماضي إن اختبارات صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي تختتم، إذ أنه أكد مواصفاته الفريدة خلال الاختبارات الأخيرة.

جدير بالذكر أن روسيا تتقدم على دول أخرى في مجال تصميم الأسلحة فرط الصوتية. وكان الخبراء الأجانب يعترفون أكثر من مرة بتفوق روسيا في هذا المجال

المصدر: سلاح روسيا