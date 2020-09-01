الكشف عن مجسم من مدرعة مشاة البحرية في منتدى "الجيش – 2020"

لا يزال المهندسون الروس يعملون على تصميم مدرعة من شأنها نقل أفراد الإنزال البحري من السفن الحربية إلى الشاطئ.

وهناك أكثر من نماذج طرحها المهندسون لتطبيق تلك الفكرة وكانت بينها نسخة مدولبة من مدرعة مشاة البحرية بوزن 30 طنا تسير بسرعة 37 كلم/ساعة على سطح الماء.

Макет боевой машины морской пехоты на "Армии-2020". Фото: Oniks / https://t.co/g1mCv6LE3Tpic.twitter.com/sVUAYzNFIs — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 31, 2020

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ويضم طاقم العربة 3 أفراد. أما قسم الإنزال البحري فيتسع لـ10 أفراد من مشاة البحرية. وكان يخطط لأن يستخدم فيها البرج القتالي من عربة "بي إم بي – 3" والذي يزود بمدفع 100 ملم ومدفع 30 ملم الأوتوماتيكي ورشاش عيار 7.62 ملم.

وكان يخطط كذلك ليستخدم في المدرعة محرك تربين قد نصب في دبابة "ني – 80 بي في إم" .

أما المدرعة البرمائية التي كشف مجسم منها في منتدى "الجيش – 2020" الذي انتهت أعماله في 29 أغسطس فظهرت معلومات عنها لأول مرة في ربيع عام 2018. وهي مدرعة مجنزرة تتميز بقدرة أعلى على المناورة واجتياز الموانع مقارنة بالمدرعة المدولبة المذكورة .

ويعمل مهندسو مصنع "أومسك" الروسي حاليا على تصميمها.

ويقضي تصميمها باستخدام أحدث التكنولوجيات، بما فيها منظومة الحماية النشيطة من الصواريخ م/د والبرج المدرع غير المأهول المزود بمدفع أوتوماتيكي عيار 57 ملم.

ويتوقع أن تصمم على أساسها أنواع أخرى من المدرعات الروسية.

المصدر: سلاح روسيا