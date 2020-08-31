شركة روسية تصمم عربة جديدة لدعم الدبابات

تعمل شركة "أورال فاغون" زافود" الروسية المصنعة للدبابات على تصميم نموذج جديد لعربة دعم الدبابات لتحل محل عربة "تيرميناتور". وذلك على أساس منصة "أرمات" الروسية الواعدة.

وقد أطلقت عليها تسمية "إيليا موروميتس" نسبة إلى بطل الحكايات الشعبية الروسية.

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وقال مدير عام الشركة، ألكسندر بوتابوف، إن "ترميناتور" هو اسم أمريكي، أما مدرعتنا الجديدة فستحمل الاسم الروسي الأصلي".

ويتوقع أن تسلح العربة الجديدة ببرج مدرع حديث غير مأهول مزود بمدفعين أوتوماتيكيين عيار 57 ملم.

وأعاد مدير عام الشركة إلى الأذهان أن أسرة "أرماتا" تضم حاليا "دبابة "تي – 14" (أرماتا)، عربة " بي إم بي" (تي – 15)، وعربة الإصلاح وإخلاء المعدات من حقل القتال "تي – 16".

يذكر أن العربة القتالية لدعم الدبابات هي نوع جديد من المدرعات تم تصميمه في شركة "أورال فاغون فاغون زافود". وتخصص تلك المدرعات المسلحة المدافع الأوتوماتيكية سريعة الرمي وقواذف القنابل الأوتوماتيكية والصواريخ المضادة للدبابات وغيرها من الأسلحة الفعالة لمرافقة الدبابات وحمايتها من معدات العدو التي يمكن أن تهددها في ميدان القتال.

وقد اجتازت عربات "ترميناتور" لدعم الدبابات اختبارات قتالية في سوريا حيث أثبتت فعاليتها، ثم دخلت الخدمة في الجيش الروسي.

وقد اشترت كازاخستان 10 عربات من هذا النوع.

المصدر: سلاح روسيا