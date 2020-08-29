منتدى الجيش يكشف عن "قاتلة الدبابات" الروسية الجديدة!

استعرضت روسيا خلال فعاليات منتدى "الجيش-2020" الجيل الجديد من منظومات Kornet الصاروخية المضادة للمدرعات والأهداف البرية.

وتأتي منظومة Kornet-EM التي كشف الستار عنها خلال المنتدى بمنصتي إطلاق للصواريخ تحوي كل منصة 4 صواريخ موجهة يمكنها إصابة أهدافها على مسافات تصل إلى 8 كلم.

ويمكن لهذه المنظومة التعامل مع الأهداف ورصدها ليلا ونهارا وفي مختلف الظروف المناخية بفضل معداتها التي تعتمد على كاميرات بصرية وحرارية متطورة، كما زودت منصاتها المحمولة على عربة قتالية بأبراج متحركة يمكن توجيهها عبر شاشات خاصة موضوعة في قمرة العربة.

أما العربة القتالية المصفحة التي تحمل اسم Kornet-EM فمن صنع شركة "كاماز" الروسية، وجهزت بمحرك بسعة 6.5 ليتر، بعزم 350 حصانا، ويمكنها التنقل بسرعة 100 كلم/سا تقريبا.

إقرأ المزيد

وتجرى فعاليات "منتدى الجيش-2020" لهذا العام في الفترة ما بين 23 و29 أغسطس الجاري، على أرض مركز "باتريوت" الواقع بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: إزفيستيا