منتدى الجيش يمنح حياة ثانية لعربة "بي إم بي - 1" سوفيتية الصنع

تعرض في جناح القوات البرية بمنتدى "الجيش- 2020" العسكري التقني لأول مرة نسخة مطورة لعربة المشاة القتالية "بي إم بي – 1 آ إم" (باسورمانين).

وتعتبر "بي إم بي" (باسورمانين) من أفضل النماذج المطورة لمدرعات الجيل الأول السوفيتي حيث حل البرج المدرع المزود بمدفع عيار 30 ملم الأوتوماتيكي وأجهزة التصويب الحديثة محل البرج المدرع القديم المزود بمدفع "غروم" عيار 73 ملم.

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وتستخدم "باسورمانين" منظومة "ميتيس" المضادة للدبابات من أجل مكافحة مدرعات العدو. أما نظام "توتشا" فبمقدوره وضع ستار مموه من الرذاذ والدخان أمام العربة.

كما تم تزويد عربة المشاة القتالية المطورة بالجهاز اللاسلكي الحديث من طراز "إر – 168" الذي حل محل جهاز "إر – 123 إم" اللاسلكي القديم.

وبلغت القوة التي ينتجها محرك العربة 300 حصان، ما يمكنها من السير بسرعة 65 كلم/ساعة إلى مسافة 550 كيلومترا. وتستطيع العربة اجتياز خنادق بعرض 2.5 متر.

يذكر أن يوم 29 أغسطس الجاري يعد يوما أخيرا لعمل منتدى الجيش - 2020" العسكري التقني الدولي. ويفتح المنتدى أبوابه في هذا اليوم لكل من يريد زيارته.

المصدر: سلاح روسيا