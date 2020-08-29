بناء غواصتين نوويتين روسيتين مزودتين بصواريخ مجنحة بعيدة المدى

ستحمل غواصتا "فورونيج" و" فلاديفوستوك" النوويتان متعددتا المهام من مشروع "ياسن - إم" لأول مرة صواريخ "كاليبر – إم" المجنحة التي يزيد مداها عن 4 آلاف كيلومتر.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية مصدر في مجمع الصناعات الحربية الروسية على هامش منتدى "الجيش – 2020" العسكري التقني الذي تقام فعاليته في ضواحي موسكو. وقال إن عملية بناء الغواصتين انطلقت في 20 يوليو الماضي.

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وأشار المصدر إلى أن صواريخ "كاليبر – إم" الجديدة يمكن أن تزود برؤوس نووية أو شديدة الانفجار لتكون جاهزة للردع الاستراتيجي النووي وغير النووي على حد سواء.

يذكر أن غواصتي "فورونيج" و" فلاديفوستوك" قد تنزلا البحر عامي 2024 – 2025 وتسلما للبحرية الروسية بحلول عام 2027 بمقضى برنامج تسليح الجيش الروسي لغاية عام 2027.

وتم توقيع اتفاقية بناء الغواصتين الجديدتين من مشروع "ياسن 885 إم " المطورعلى هامش منتدى "الجيش - 2019" الذي أقيمت فعاليته صيف عام 2019. أما الغواصة النووية الأولى من مشروع "885" فدخلت الخدمة في الأسطول الشمالي الروسي عام 2014. ثم تم تطوير المشروع إلى "885 إم". ويتوقع أن تسلم غواصة "قازان" من المشروع المطور للبحرية الروسية نهاية العام الجاري.

ولا تزال 5 غواصات أخرى من هذا المشروع قيد البناء في مصنع "سيفماش" للسفن. وتضم أسلحة غواصات مشروع "ياسن 885 إم" المطور صواريخ "كاليبر - إم" و"أونيكس" المجنحة. ويتوقع أن تزود الغواصات الأخيرة من المشروع المذكور بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية.

المصدر: تاس