أول هيكل كامل للديناصور يكشف جميع أسراره

بعد أن انتهى العلماء من دراسة أول هيكل كامل لديناصور اكتشف قبل 160 سنة، بصورة مفصلة ودقيقة، أخذ مكانه في شجرة عائلة "السحالي الرهيبة".





وقد أطلق العلماء اسم Skelidosaurus، على الديناصور الذي اكتشف على الساحل الجوراسي لمقاطعة دورست في المملكة المتحدة، في صخور يبلغ عمرها حوالي 193 مليون سنة، أي أنه عاش في بداية عصر ظهور الديناصورات على الأرض.

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وبعد اكتشافه نقل إلى متحف السير ريتشارد أون في لندن، الذي كان أول من أطلق تسمية "ديناصور"، على هذه الحيوانات الضخمة. ولم يحاول أون تجميع الهيكل، بل اكتفى بنشر مقالتين صغيرتين عنه فقط. ولم يدرس أحد هذا الهيكل الفريد، إلا قبل ثلاث سنوات، عندما بدأ الدكتور ديفيد نورمان، من جامعة كامبريدج دراسته بصورة مفصلة.

وقد نشرت مجلة Zoological Journal of the Linnean Society نتائج عمل نورمان في 4 دراسات منفصلة، مع الرسوم والصور التي تبين شكل الديناصور. واتضح من دراسة نورمان أنه من الضروري إعادة النظر بالتصنيف السابق للديناصورات ، ووضع كل نوع في الفرع الصحيح من شجرة عائلة الديناصورات.

وظهرت الديناصورات من صنف ornithischian المعروفة لأول مرة في العصر الجوراسي المبكر. و اتضح أن الديناصور Skelidosaurus، ظهر في مرحلة تطور ديناصورات ornithischian.

وقد اكتشف نورمان من دراسته لهذا الديناصور أمورا جديدة. فمثلا لم يكن أحد يعلم سابقا بوجود قرون في الجزء الخلفي من جمجمة هذا الديناصور. كما اكتشف وجود بعض العظام لم تكتشف سابقا لدى الديناصورات الأخرى، وأن جسمه كان مغطى بعظام شوكية وألواح على شكل دروع .

المصدر: فيستي. رو