طائرة تحلق وسط إعصار لورا الكارثي وترصد لقطات مثيرة

قال المركز الوطني للأعاصير (NHC) إن لورا "يتكثف بسرعة" ليصبح إعصارا "كارثيا" من الفئة الرابعة، ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة في مكان ما في منطقة شرق تكساس ولويزيانا.

وقال خبراء الأرصاد الجوية في ساعة مبكرة من صباح الخميس 27 أغسطس: "من المتوقع حدوث عاصفة كارثية محتملة، ورياح شديدة، وفيضانات مفاجئة على طول الساحل الشمالي الغربي للخليج"، مضيفين: "ينبغي الإسراع بخطوات حماية الأرواح والممتلكات في الساعات القليلة المقبلة".

وبعد أن ناشدت السكان الفرار من إعصار لورا القادم، نصحت سلطات ساحل الخليج الأمريكية أولئك الذين بقوا بالاحتماء في أماكن الإيواء. ولكن يبدو أن البعض لم يتلقوا التحذيرات ويواجهون غضب الطبيعة الآن وجها لوجه.

وفي هذه الأثناء، حصل السكان على لمحة نادرة عن الظروف وسط العاصفة، وذلك بفضل طائرة مطاردة الأعاصير التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

Kermit (#NOAA42) flew through Hurricane #Laura FIVE times today. Here's a time lapse of our second pass up through the beginning for our third.



A pass in and out of a hurricane is called a "penetration" or a "penny". Five pennies today takes my career total to 61.#FlyNOAApic.twitter.com/IqajXPbosQ — Tropical Nick Underwood (@TheAstroNick) August 26, 2020

OVER THE GULF OF MEXICO - Aug. 25 In the eye of Hurricane #Laura w/ @NOAA WP-3D Orion #NOAA42 "Kermit" flight station radar showing the eyewall ahead. Credit: Lt. Cmdr. Doremus, NOAA Corps. Follow @NHC_Atlantic + your local @NWS Forecast Office for forecast + advisories. #FlyNOAApic.twitter.com/p8y236yzlK — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) August 26, 2020

وشارك نيك أندروود من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) مقطع فيديو بتقنية الفاصل الزمني (time-lapse) من متن الطائرة التابعة للإدارة من طراز كيرميت، خلال إحدى جولاتها الخمس عبر الإعصار، وهو إنجاز جعل إجمالي اختراق الأعاصير مسيرته المهنية يصل إلى 61.

والتقط موظف الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، العديد من المناظر الخلابة من طائراته، حيث تحرك الإعصار فوق الخليج واشتد في طريقه إلى اليابسة في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس.

Lightning-packed Laura nears its catastrophic landfall. pic.twitter.com/vf9dtRNFTS — Dakota Smith (@weatherdak) August 27, 2020

ووقع التقاط عظمة ووحشية العاصفة من مدار أرضي منخفض، مع لقطات تُظهر نشاطا كهربائيا مكثفا مع هبوط العاصفة الكارثية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وفي هذه الأثناء، بالعودة إلى الأرض، لم يستطع الكثيرون منع أنفسهم من تحقيق أقصى استفادة من مثل هذه الأوقات العصيبة، حيث توجهوا إلى الأمواج العاتية مع ألواح ركوب الأمواج قبالة كورتهاوس بيير في جولفبورت ميسيسيبي، للاستمتاع برياضتهم المفضلة.

Wind surfing off courthouse pier. pic.twitter.com/O0nW1PtwEK — Kimberly (@BLF_PA) August 26, 2020

كما لم تستطع وسائل الإعلام أن تفوت فرصة الحصول على بعض اللقطات الدرامية أيضا، حيث تحملت ستيفاني أبرامز من قناة Weather Channel، الرياح والأمطار الغزيرة لتقديم تغطية مثالية للأعاصير.

11:52pm UPDATE from the ground as @StephanieAbrams bears the strongest gusts thus far, approaching HURRICANE STRENGTH. Still only 74ish mph. We will likely see winds over 120mph to even 140 potentially. @weatherchannelpic.twitter.com/SmBxfPKskE — Chris Bruin (@TWCChrisBruin) August 27, 2020

المصدر: RT