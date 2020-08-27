روسيا تكشف عن درونات صغيرة تحلق على ارتفاعات شاهقة

تستعرض روسيا خلال فعاليات منتدى "الجيش-2020" التي تجرى حاليا، العديد من نماذج الدرونات العسكرية والمدنية، منها درونات يكشف عنها لأول مرة.

ومن أحدث الطائرات المسيرة التي كشفت عنها روسيا خلال فعاليات المنتدى كانت درونات Eleron-7 العسكرية الصغيرة، والتي صممت لتعمل كوسيلة للاستطلاع والإنذار المبكر للجيوش.

ورغم صغر حجمها يمكن لهذه الدرونات التحليق لمدة 4 ساعات متواصلة، والوصول إلى ارتفاعات شاهقة تصل إلى 5000 م، ما يجعل منها من بين أهم الدرونات التي تنتمي لهذه الفئة، فضلا عن أنها قادرة على حمل كاميرات تصوير عالية الدقة ومجهزة بتقنيات لإرسال الصور والفيديوهات بشكل مباشر إلى الموجه أو إلى محطات التحكم الأرضية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الفرق العسكرية الروسية التي ستشارك في مسابقة "صيد الصقور" ضمن إطار مسابقات "ألعاب الجيش-2020" في مدينة فورونج الروسية، ستختبر قدرات Eleron-7 على أرض الواقع.

إقرأ المزيد

وبالإضافة إلى الدرونات المذكورة تستعرض روسيا خلال فعاليات منتدى "الجيش-2020" أيضا عدة أنواع جديدة من طائرات Enix الصغيرة النفاثة التي تستعمل لتدريب الطياربن الحربيين وفرق الدفاع الجوي على التعامل مع الأهداف المعادية.

وتجرى فعاليات "منتدى الجيش-2020" لهذا العام في الفترة ما بين 23 و29 أغسطس الجاري، على أرض مركز "باتريوت" الواقع بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: زفيزدا