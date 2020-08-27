منتدى "الجيش – 2020" يستعرض خبرة سورية في مكافحة الدرونات

لا تقام فعاليات منتدى "الجيش – 2020" العسكري التقني الدولي في ضواحي موسكو فحسب بل وفي ميدان التدريب "أشالوك" للدفاع الجوي بمقاطعة أستراخان في جنوب روسيا.

واستعرض الجيش الروسي هناك سبلا حديثة لمكافحة الدرونات استنادا إلى الخبرة التي اكتسبها في سوريا عند صد غارات درونات الإرهابيين.

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وصدت منظومات الصواريخ والمدافع المضادة للجو في "أشالوك" غارة الدرونات والصواريخ المجنحة والقنابل الذكية على ارتفاعات مختلفة حيث وجهت 21 هدفا جويا محلقا في اتجاهات مختلفة وعلى ارتفاعات مختلفة ضربة جوية إلى قوات الدفاع الجوي الصديقة.

وشاركت في صد الغارة الجوية المحشدة منظومات الدفاع الجوي "إس – 400"، إس – 300 في 4"، "بوك – إم 3"، "تور"، "بانتسير – إس" وعربة "تايفون" للدفاع الجوي التي شكلت بضعة أنساق للدفاع الجوي والدرع الصاروخية.

وقال العميد، سيرغي باباكوف، إن منظومات الدفاع الجوي استفادت من خبرة صد الغارات الجوية في سوريا حيث سبقت غارات الدرونات الضاربة غارة رئيسية توجهها الطائرات والصواريخ المعادية إلى القوات الصديقة.

المصدر: سلاح روسيا