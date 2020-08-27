جهاز روسي يكتشف الفيروس التاجي وغيره في الهواء

يعرض في منتدى "الجيش-2020" جهاز بيولوجي "Detector-BIO" يمكنه اكتشاف الفيروسات المرضية في الهواء الجوي، بما فيها الفيروس التاجي والبكتيريا والسموم خلال 10-30 دقيقة.

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ويقول ألكسندر نوفيكوف، المدير العام لمصنع زفيريف بمدينة كارسنويارسك، التابع لمؤسسة "روستيخ" إن هذا الجهاز ابتكره خبراء المصنع بالتعاون مع خبراء مركز "غاماليا" لبحوث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة.

وقد انتهت اختبارات الجهاز في شهر يونيو 2020. ويمكن استخدام جهاز "Detector-BIO" لضمان السلامة البيولوجية في أماكن تجمعات الناس مثل مترو الأنفاق ومحطات القطار والمطارات وخلال إقامة الفعاليات العامة.

والجهاز "Detector-BIO" جهاز فريد من نوعه لا مثيل له. يمكن لهذا الجهاز اكتشاف نحو 86 نوعا من الفيروسات والبكتيريا والسموم في الهواء بنفس الوقت. ويعمل بصورة أوتوماتيكية ويستخدم طريقتين للتحليل: تفاعل البلمرة المتسلسل والتألق المناعي.

المصدر: فيستي. رو