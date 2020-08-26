روسيا تستعرض أحدث قواربها المسيرة في منتدى "الجيش-2020"

كشفت فعاليات منتدى "الجيش-2020" التي تجري في ضواحي العاصمة موسكو عن نموذج جديد من القوارب المسيرة التي طورها الخبراء الروس.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن قوارب CyberBoat-330 المسيرة تتمتع بمقدار إزاحة للمياه يعادل 0.5 طن، كما أن هياكلها صنعت من خلائط خاصة من الألومينيوم وألياف البولي إيتيلين لتكون متينة وخفيفة الوزن ومقاومة للاهتراء بسبب العوامل المناخية المختلفة.

أما الإطارات المحيطة بهياكل هذه القوارب الأساسية فصنعت من خلائط من رغوة البولي إيتيلين وغلفت بألياف من الكيفلار، ما يجعل هذه القوارب غير قابلة للغرق.

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والمحركات في هذه القوارب أتت هجينة، ومزودة بوضعيتين للعمل، تمكن CyberBoat-330 من الحركة لمسافة 500 ميل بسرعة تصل إلى 60 عقدة بحرية.

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وجهزت قوارب CyberBoat-330 أيضا بأنظمة اتصال وتوجيه لاسلكية، وأنظمة اتصالات مع الأقمار الصناعية، ومجموعة من المستشعرات الإلكترونية التي تسمح لها بالحركة بشكل مستقل، إضافة إلى كاميرات وتقنيات تمكنها من تصوير الفيديوهات وإرسالها إلى مسافة 40 كلم، فضلا عن ألواح شمسية لتأمين الطاقة.

وتجرى فعاليات "منتدى الجيش-2020" لهذا العام في الفترة ما بين 23 و29 أغسطس الجاري، على أرض مركز "باتريوت" الواقع بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: سلاح روسيا