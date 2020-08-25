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لقاح أوكسفورد ضد "كوفيد-19" قد يقدم للجهات التنظيمية هذا العام

الصحة

لقاح أوكسفورد ضد
Sputnik
صورة تعبيرية
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كشف مدير مجموعة أكسفورد للقاحات، أن لقاحا تجريبيا لـ"كوفيد-19" طورته جامعة أكسفورد وشركة أسترا زينيكا يمكن أن يطرح أمام المنظمين هذا العام إذا تمكن العلماء من جمع بيانات كافية.

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وصرح أندرو بولارد في حديث له مع راديو "بي بي سي"، الثلاثاء 25 أغسطس: "إذا كانت الحالات تتزايد بسرعة في التجارب السريرية، فيمكننا الحصول على هذه البيانات قبل الهيئات المنظمة هذا العام، وبعد ذلك ستكون هناك عملية يخضعون لها من أجل إجراء تقييم كامل للبيانات".

وأظهر لقاح أكسفورد وعدا مبكرا في أول تجربة بشرية عندما أنتج استجابة مناعية، ما يؤكد مكانته كواحد من المرشحين الرئيسيين في السباق لإنتاج لقاح ضد المرض القاتل.

وتصدرت التجربة عناوين الصحف في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن إدارة ترامب تفكر في تتبع اللقاح بسرعة لاستخدامه في الولايات المتحدة قبل انتخابات 3 نوفمبر.

المصدر: رويترز

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