روسيا والصين تصممان غواصة غير نووية من جيل جديد

اتفقت روسيا والصين على التعاون في تصميم غواصة غير نووية من جيل جديد.

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أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني على هامش منتدى " الجيش – 2020" العسكري التقني الدولي الذي يعقد حاليا في مجمع "باتريوت" العسكري الوطني بضواحي موسكو.

وقال:" نتعاون في الوقت الراهن مع الجانب الصيني فيما يتعلق بالتصميم المشترك لغواصة غير نووية من جيل جديد".

هذا وكان رئيس وفد مؤسسة "روستيخ" الروسية، فيكتور كلادوف، قد أعلن في وقت سابق في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية على هامش معرض Airshow China أن روسيا وقعت مع الصين اتفاقية لتوريد الأسلحة البرية والجوية والبحرية.

المصدر: نوفوستي