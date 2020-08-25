منتدى الجيش - 2020 يكشف عن منظومة ليزر لمكافحة الدرونات

فاجأ منتدى "الجيش – 2020" العسكري التقني ضيوفه بتقنية لم يسبق لها مثيل في الجيش الروسي وجيوش العالم .

وهي منظومة الليزر ذاتية الحركة "رات" التي تتخصص في مكافحة الدرونات. ولفتت المنظومة أنظار كل ضيوف المنتدى يوم افتتاحه.

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وتستخدم المنظومة الليزر متعدد المهام لاكتشاف الدرونات والتعرف عليها وإسكات الإشارات اللاسلكية الإلكترونية القادمة منها وإليها بواسطة موجات التردد العالي وتدميرها بأشعة الليزر.

وتضم المنظومة عربة " إس يس آ – 70 كا 2" ، رادار الكشف ، نظام الإسكات الإلكتروني الموجه لقنوات التحكم في الدرون، نظام التعرف الأوتوماتيكي، نظام الليزر المدمر، ونظام الرصد والكشف البصري الإلكتروني، نظام القيادة القنالية.

يذكر أن رادار المنظومة قادر على اكتشاف الأهداف المحلقة بسرعة حتى 200 كلم/ساعة وعلى مدى 3.5 كيلومتر. أما موجات التردد العالي فتبدأ في إسكات الأجهزة الإلكترونية للدرونات على مسافة 2.5 كيلومتر.

وعلاوة على ذلك تقوم المنظومة ليلا ونهارا بالمسح الأوتوماتيكي للأجواء. وبمقدور المنظومة كذلك التعرف على قنوات الاتصال وإسكاتها في مجال الترددات من 2 إلى 6 غيغاهرتز وعلى مدى كيلومتر واحد.

وفي حال اقتراب الدرون المعادي إلى مسافة كيلومتر واحد يتم تدميره باستخدام أشعة الليزر القتالي.

فيما يتعلق بعربة المنظومة ذاتية الحركة المدولبة ورباعية الدفع يمكن أن تسير إلى مسافة ألف كيلومتر بسرعة 90 كيلومترا في الساعة. وتتزود العربة برشاش عيار 7.62 ملم الذي يحميها من الاعتداء عليها. أما جسمها فيتحمل انفجار عبوة ناسفة بقوة 4 كيلوغرامات من مادة التروتيل.

وتم تصميم "منظومة "رات" في شركة " إستوك" الإنتاجية العلمية الروسية .

المصدر:سلاح روسيا