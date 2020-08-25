الروس يبتكرون جهازا يكتشف العالقين تحت الأنقاض

ابتكر خبراء معهد عموم روسيا لبحوث الدفاع المدني وحالات الطوارئ، جهاز رادار متحركا، يسمح بتحديد مكان الشخص العالق تحت أنقاض المباني المدمرة من خلال حركته أو تنفسه.

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ويشير الموقع الالكتروني الرسمي للمعهد، إلى أن هذا الجهاز الجديد المعروض حاليا في منتدى "الجيش-2020"، يمكنه أيضا قياس المسافة للوصول إلى الشخص الموجود تحت الأنقاض.

وجاء في بيان المعهد، "يعرض خبراء المعهد الرادار الجديد المتحرك والمخصص للبحث عن الأحياء تحت أنقاض المباني. ويعمل بنظامين، ما يسمح بتحديد مكان الشخص من خلال تنفسه، أو حركته، وكذلك تحديد المسافة إلى مكانه".

ويشير المبتكرون، إلى أن الجهاز الجديد يحتاج 1-3 دقائق فقط، لكشف مساحة عشرة أمتار مربعة . والميزة الأخرى المهمة لهذا الجهاز، هي دقته العالية في عملية البحث عن الأشخاص. كما لا غنى عنه خلال عمليات البحث أثناء الانهيارات والانزلاقات الأرضية.

المصدر: نوفوستي