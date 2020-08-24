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قاذفة "تو-95" الاستراتيجية الروسية المطورة تتزود بـ8 صواريخ مجنحة

العلوم والتكنولوجيا

قاذفة
Sputnik Andrey Stanavov
صورة أرشيفية
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تزودت قاذفة "تو-95 إم إس إم" الاستراتيجية الروسية المطورة التي قامت مؤخرا بأول تحليق لها بعد التطوير بـ8 صواريخ مجنحة بدلا من 4 صواريخ.

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صرح بذلك مدير عام شركة الطائرات الموحدة الروسية ،يوري ليوسار، في حديث أدلى به يوم 24 أغسطس لقناة "زفيزدا" التلفزيونية العسكرية الروسية.

وقال: "إن عملية تطوير الطائرة أتاحت الفرصة لمضاعفة حمولة مفيدة تنقها الطائرة الاستراتيجية في الجو وتمديد عمر استخدامها إلى حد بعيد. ويعني ذلك أنها تحمل الآن 8 صواريخ مجنحة بدلا من 4 صواريخ سابقا".

وأضاف أن الأجهزة الحديثة والرادار الجديد قد حولت القاذفة إلى سلاح خطير.

المصدر: نوفوستي

 

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