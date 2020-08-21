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رائد ناسا يلتقط صورا فريدة لإعصار جينيفيف من الفضاء

العلوم والتكنولوجيا

رائد ناسا يلتقط صورا فريدة لإعصار جينيفيف من الفضاء
NASA/Chris Cassidy
الإعصار جينيفيف من الفضاء في 19 أغسطس
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التقط رائد ناسا، كريستوفر كاسيدي صورا مذهلة لإعصار جينيفيف من موقعه المتميز في محطة الفضاء الدولية.

ونشر كاسيدي الصور في تغريدة على حسابه الشخصي عبر "تويتر" يوم الأربعاء 19 أغسطس.

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وفقد الإعصار جينيفيف بعضا من قوته أثناء مروره بالطرف الجنوبي لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية يوم الخميس، على الرغم من أنه لا يزال يضرب المنطقة السياحية بهبوب الأعاصير والأمطار الغزيرة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن جينيفيف كان إعصارا قويا من الفئة الرابعة مع رياح بلغت سرعتها 130 ميلا في الساعة يوم الثلاثاء، لكنه تضاءل إلى قوة من الفئة الأولى عندما تجاوز منطقة لوس كابوس.

وقضى كاسيدي 11 عاما كعضو في فريق SEALs التابع للبحرية الأمريكية في وقت سابق من حياته المهنية. ووقع اختياره ليكون رائد فضاء في وكالة ناسا في مايو 2004.

المصدر: فوكس نيوز

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