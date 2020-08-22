منتدى "الجيش - 2020 " يكشف عن نموذج للتصدير من منظومة "إس - 300"

يكشف منتدى "الجيش – 2020" العسكري التقني لأول مرة عن نموذج قابل للتصدير من منظمة "إس – 300 في 4" يسمى بـ"أنتاي – 4000".

وأعلن ناطق باسم شركة "الماس – أنتاي" في حديث أدلى به لوكالة "إنترفاكس" الروسية أن النموذج الجديد قادر على تدمير الأهداف على مسافة تزيد عن 400 كيلومتر.

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وأوضح الناطق أن العمل على إعداد نموذج يصدر إلى بلدان أخرى من المنظومة اختتم عام 2016 وأطلق عليه رسميا "أنتاي – 4000".

وتقوم الشركة الآن بإعداد حزمة من الوثائق التقنية لتقترحها على بلدان أعربت عن رغبتها في شراء المنظومة.

يذكر أن منظومة "أنتاي – 4000" تختلف عن سابقتيها "إس – 300 في" و"إس – 300 في إم" بمواصفاتها المطورة ويمكن وصفها بأنها منظومة جديدة.

يذكر أن منتدى "الجيش – 2020" العسكري التقني الدولي سيعقد في 23 – 29 أغسطس الجاري بمجمع "باتريوت" العسكري التقني في ضواحي موسكو.

المصدر: سلاح روسيا