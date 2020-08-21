شركة روسية تنشر فيديو لرباعية دفع برمائية

نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر رباعية الدفع البرمائية الروسية الواعدة "دروزد" وتحدث عن مواصفاتها .

وكانت صحيفة The Drive الإلكترونية الأمريكية قد وصفت في وقت سابق تلك العربة بأنها سيارة جيمس بوند لمظهرها الخارجي الخيالي.

وتتزود رباعية الدفع بمحرك قاذف الماء للسير على الماء ومحرك ديزل مزود بعلبة السرعة الأوتوماتيكية ينتج قوة 260 حصانا للسير في الطرق والمناطق الوعرة.

ويمكن أن تستخدم العربة البرمائبة لنقل أفراد القوات الخاصة ومشاة البحرية. كما يمكن استخدامها لإطفاء الحرائق وفي العمليات التي يجريها أفراد وزارة الطوارئ.

وقال كبير مصممي المشروع، سيرغي تيريشينكوف، إن رباعية الدفع يمكن أن تسير على الماء بسرعة 70 كيلومترا في الساعة. أما سرعتها القصوى في الطريق فتبلغ 100 كيلومتر في الساعة .

ويوجد في مؤخرة العربة قسم الإنزال الذي يتسع لـ8 أفراد. ويمكن أن تنقل العربة حمولة مفيدة يبلغ وزنها 1.5 طن. أما وزن العربة فبلغ 2000 كيلوغرام.

وسيكشف عن نموذج اختباري للعربة البرمائية في منتدى "الجيش – 2020" العسكري التقني الدولي.

المصدر: سلاح روسيا