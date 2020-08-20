"كلاشينكوف" تكشف عن نموذج اختباري للرشاش الخفيف

بدأت شركة "كلاشينكوف" بطلب من وزارة الدفاع الروسية بتصميم رشاش خفيف جديد.

وذلك بعد اختبار دفعة تجريبية من رشاش "إر بي كا – 16" الخفيف في وحدات الجيش الروسي حيث سجل خبراء وزارة الدفاع عددا من الملاحظات على السلاح الجديد.

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وأطلقت على المشروع تسمية "إر بي إل – 20".

وقال رئيس شركة "كلاشينكوف"، دميتري تاراسوف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إن مشروع الرشاش الخفيف الجديد سيدخل بعد تدقيقه في وزارة الدفاع محفظة الحجوزات الدفاعية.

وسيعرض نموذج "إر بي إل-20" الاختباري في منتدى "الجيش -2020" العسكري التقني الدولي الذي يفتتح يوم 23 أغسطس الجاري في ضواحي موسكو.

يذكر أن رشاش "إر بي كا – 16 "كشفه لأول مرة منتدى "الجيش – 2017". ويقوم تصميمه على أساس بندقية " آكا – 12" الأوتوماتيكية التي دخلت الخدمة في الجيش الروسي. لكن الرشاش زاد من مدى الرمي وكثافة النيران الأوتوماتيكية .

إلا أن اختلافه الرئيس عن البنادق الأوتوماتيكية والرشاشات الخفيفة السابقة تنحصر في إمكانية استبدال الماسورة.

ويستخدم الرشاش طلقات عيار 5.45 ملم ومخزنين يتسعان لـ30 طلقة و45 طلقة وكذلك مخزنا دائريا يتسع لـ 95 طلقة.

المصدر: سلاح روسيا