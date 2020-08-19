الجيش الروسي يحدّث إحدى أشهر غواصاته النووية

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن غواصة "سامارا" النووية التابعة لجيش البلاد ستخضع لعمليات تعديل وتحديث كبيرة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي قوله "الغواصة النووية المتعددة الأغراض والتي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 971 ستخضع لعمليات تحديث وتطوير كبيرة، وبعد الانتهاء من تحديثها من المفترض أن تعود إلى الخدمة لصالح أسطول المحيط الهادئ التابع للجيش عام 2023".

وتبعا للمصدر فإن الغواصة المذكورة تخضع حاليا للمرحلة الأولى من مراحل التحديث، ويتولى العمل على هذه المرحلة خبراء من مركز "زفيوردتشكا" الروسي المختص بإصلاح وتطوير السفن والمركبات البحرية.

كما تفيد المعلومات المتوفرة بأن العديد من الغواصات الروسية المطورة في إطار المشروع الحكومي رقم 971 من المفترض أن تخضع لعمليات إصلاح وتحديث في مركز "زفيوردتشكا"، ليتم تجهيزها أيضا بمنظومات "كاليبر" الصاروخية العالية الدقة.

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وتتميز غواصات "شوكا-بي" التي طورتها روسيا في إطار المشروع المذكور، والتي منها غواصة "سامارا"، بأسلحتها القادرة على التعامل مع مختلف أنواع الغواصات والسفن المعادية، فضلا عن أنها مجهزة بأربع منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، و4 منصات لإطلاق طوربيدات 650 ملم، ولهذه الغواصات القدرة على الغوص حتى 600 م تحت سطح الماء، والسير بسرعة 30 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا