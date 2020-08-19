روسيا تطور منظومة جديدة للتنبؤ بحركة الدرونات

أعلنت أكاديمية "جوكوف" العسكرية في مدينة تفير الروسية أن خبراءها تمكنوا من تطوير منظومة جديدة للتنبؤ بحركة الطائرات المسيرة.

وحول الموضوع قال رئيس الأكاديمية الجنرال، فلاديميرليابوروف: "بناء على الخبرات التي اكتسبتها قوات الدفاع الجوي في سوريا تمكن جبراؤنا من تطوير منظومة قادرة على التنبؤ باحتمالات حركة الطائرات المسيرة المعادية".

وأضاف "تطوير هذه المنظومة سيقلل من فاعلية استخدام العدو للطائرات المسيرة بشكل كبير، كون المنظومة قادرة على تحديد المسارات التي تعتبر أكثر احتمالا كي تسلكها الدرونات، ما سيساعد على نصب منظومات دفاع جوي مناسبة على هذه المسارات".

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وأشار الجنرال إلى أن "النزاعات الحربية في السنوات الأخيرة أظهرت أن الطائرات المسيرة باتت وسيلة مهمة وخطيرة للهجوم واستهداف منظومات الدفاع الجوي، ومن هنا تبرز أهمية المنظومة التي طورها الخبراء في روسيا".

ومن المفترض أن يتم عرض المنظومة الجديدة خلال فعاليات "منتدى الجيش-2020" والتي ستجري في الفترة ما بين 23 و29 أغسطس القادم، على أرض مركز "باتريوت" الواقع بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وتجدر الإشارة إلى أن أكاديمية "جوكوف" العسكرية في مدينة تفير الروسية تقوم بتدريب وإعداد طواقم قوات الدفاع الجوي التي تعمل لصالح الجيش الروسي.

المصدر: إزفيستيا