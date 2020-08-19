منتدى الجيش - 2020 يكشف عن نموذج مطور من "بي تي إر - 82"

نشر المكتب الصحفي للشركة الصناعية العسكرية الروسية في موقعها على "إنستغرام" صورة فوتوغرافية لنموذج مطور من ناقلة الأفراد المدرعة "بي تي إر – 82 ".

وستكشف الشركة عنه في منتدى "الجيش – 2020" العسكري التقني الذي سيقام في 23 - 29 أغسطس الجاري في ضواحي موسكو.

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وبدت بعض أجزائه التي أظهرتها الصورة مغطاة بالمشمع. إلا أن الخبراء توصلوا استنادا إلى الاطلاع على بقية الأجزاء إلى استنتاج مفاده بأن النموذج المطور الجديد يختلف عن سابقه وقالوا إن البرج غير المأهول المتحكم فيه عن بعد للنموذج المطور مزود بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم ورشاش 7.62 ملم. وهناك كذلك حاوية تتضمن الصواريخ الموجهة.

أما أفراد طاقم المدرعة فيجلسون في أسفلها داخل كبسولة مدرعة تحميهم من القذائف والصواريخ.

ويمكن القول إن ناقلة الأفراد المدرعة "بي تي إر – 82" تحولت إلى عربة "بي إم بي" المدولبة ، الأمر الذي يزيد من الإمكانات الهجومية والدفاعية لوحدات المشاة الروسية التي ستخدم فيها.

وكان مدير عام شركة "في بي كا"، ألكسندر كراسوفيتسكي، قد أفاد في وقت سابق بإمكانية استخدام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات من طراز "آتاكا" أو "كورنيت" في النموج الجديد لمدرعة "بي تي إر – 82"، فضلا عن استخدام مدفع هاون عيار 82 ملم.

وأظهرت الصورة الفوتوغرافية كذلك تزويد النموذج المطور بأجهزة الحماية الدينامية على شكل شبكات حديدية تمنع دروعه من الاصطدام بقذائف المدفعية والصواريخ.

يذكر أن البرج المدرع غير المأهول المتحكم فيه عن بعد تتزود به حاليا غالبية المدرعات الروسية الحديثة.

المصدر: سلاح روسيا