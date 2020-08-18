صحيفة أمريكية تقيّم خطة تحديث طراد روسي ثقيل

نشرت صحيفة The National Interest الأمريكية مقالا يقيم فيه المحلل العسكري، كالب لارسون، مواصفات طراد "الأميرال ناخيموف" الروسي الثقيل .

وذلك بعد ورود خبر عودته عام 2022 إلى الخدمة في البحرية الروسية.

إقرأ المزيد

وقال، لارسون إن "الأميرال ناخيموف" كان من أكبر وأقوى السفن في تشكيلة الأسطول البحري السوفيتي. أما تحديثه فسيسمح له، حسب لارسون، بالبقاء في البحر لمدة طويلة والاستمرار في إغراق سفن أخرى.

وقال كاتب المقال إن أسلحة الطراد الثقيل تتميز بتنوعها. ولا يستبعد أن يتزود بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية المضادة للسفن التي تزيد سرعتها عن 5 ماخ (نحو 6 آلاف كيلومتر في الساعة) والتي تواجه كل الدفاعات الجوية صعوبات في إسقاطها.

إقرأ المزيد

لكن صواريخ "غرانيت" تعتبر في الوقت الراهن سلاحا رئيسا مضادا للسفن في الطراد. أما وسائل الدفاع الجوي للسفينة فتتضمن صواريخ "إس – 300" البحرية ومنظومة "بانتسير" البحرية للصواريخ والمدافع المضادة للجو التي بمقدورها اعتراض الصواريخ المحلقة فوق سطح البحرمباشرة.

وعلاوة على ذلك فإن "الأميرال ناخيموف" يحمل على متنه 5 مروحيات بحرية مضادة للغواصات.

وأعاد لارسون إلى الأذهان أن البحرية الروسية تمتلك اليوم طرادا ثقيلا وحيدا هو " بطرس الأكبر" النووي الذي يخدم في الأسطول الشمالي الروسي.

المصدر: سلاح روسيا