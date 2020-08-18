المهندسون الروس يصممون مدرعة فائقة الخفة للجيش الروسي

يقوم المهندسون العسكريون الروس بتصميم مدرعة "لاسوك – 4 المدولبة فائقة الخفة التي يمكن أن تحملها مروحيتا "مي – 8" متعددة المهام و"مي – 18 171 شا" المصدرة إلى بلدان أخرى.

وقال مدير مركز " إينوفاتسيوني شاسي" الروسي، سيرغي تولماتشوف، في حديث أدلى به لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية إن المهندسين أخذوا بالحسبان خبرة العمليات الكثيرة التي خاضتها القوات الخاصة الروسية في مختلف النزاعات الإقليمية وأضاف أن المدرعة المدولبة المحمولة جوا تخصص لتنفيذ المهام في الظروف القتالية المعقدة، بما فيها المناطق الجبلية وظروف المدن الكبيرة.

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وتم تصميم "لاسوك -4" بناء على أساس مدرعة أخرى تسمى بـ"سارانتشا". وتختلف "لاسوك" عنها بارتفاعها المنخفض وشاسيها الخفيف.

ويتوقع أن تسلح المدرعة برشاشي "كورد" و"أوتيوس" عيار 12.7 ملم أو رشاشي "كلاشينكوف" الخفيف و"بيشينيغ" عيار 7.62 ملم التي تركب وراء برج المدرعة الخفيفة المحمولة جوا.

يذكر أن برج المدرعة يحمي أفرادها من القصف الجوي. أما كراسي الأفراد فتم تصميمها مقاومة لانفجار الألغام والعبوات الناسفة. ولا يستبعد الخبراء إطلاق نماذج برمائية من مدرعة "لاسوك - 4".

المصدر" سلاح روسيا